Rebeca Escribens hace advertencia a las amigas de su esposo: “No se toca”

En la reciente emisión de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens sorprendió a sus compañeros de conducción y a los televidentes luego que en pleno programa en vivo enviara un mensaje a las amigas de su esposo Carlos.

El mensaje de la conductora vino después de que ‘Choca’ Mandros comentara la cercanía física que deben tener los chicos reality con los participantes de “Esto es Habacilar”.

“Si al señor Carlos tienen que toquetearlo. ¿Lo dejarías?”, interrogó el conductor de “Estás en todas” a la también actriz, quien aprovechó para hacer una advertencia a las amigas de su pareja.

“A todas sus amiguitas de universidad que las quiero un montón, a todas ustedes. ¡No se toca! Con mucho cariño, la gerente: Rebeca Escribens”, dijo. “No se toca, ni por el COVID-19, ni por el cólera, ni por la varicela, ni por la papera, y de ahí todas bienvenidas, sino se van a su casa”, acotó.

Finalmente, también les pidió a las amigas de su esposo que no conoce que tengan cuidado en la forma en la que se acercan a él.

“A las que no conozco cuidadito no más porque no soy cuerda, estoy recontra loca”, comentó generando la risa en el set de “América Espectáculos”.

