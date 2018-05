Rebeca Escribens habló fuerte sobre golpe que Karen Dejo le dio a Rosángela Espinoza [VIDEO]

No hay primera sin segunda. Después de que Karen Dejo le diera un manotazo en la cintura a Rosángela Espinoza durante un juego del reality 'Esto es guerra', la conductora Rebecca Escribens dio su punto de vista y fue clara respecto a la violencia.

"Creo que la acción, el efecto de inflar la ha llevado a Rosángela a retroceder, por el mismo peso, por el aparato en sí, sin querer golpear a Karen Dejo, y Karen Dejo, al verse invadida, pues ha reaccionado de una manera que no debió pasar. No puedes levantar la mano, Karen Dejo. No puedes, o sea, guarda la mano", dijo una seria Rebecca Escribens.

La conductora insistió en dar su punto de vista como si fuera una espectadora más y sin simpatizar con ninguna de ellas. Ella se reafirmó en que Rosángela Espinoza no tuvo la intención de empujar y que la reacción de Karen Dejo no fue correcta.

"Yo entiendo que con la adrenalina y con la vorágine y con todo lo que sucede dentro del juego, uno se desespera y quiere ganar. Entonces, claro, (Rosángela) te ha empujado, te ha desestabilizado y tu reacción que no ha sido la apropiada ha generado ese impasse", agregó Rebeca desde su tribuna.

Recordemos que Rosángela Espinoza también protagonizó una fuerte gresca con la cantante Yahaira Plasencia, quien la pateó en el mismo programa. Pese a que se disculparon, esto les costó la expulsión del reality y una lluvia de críticas a ambas.