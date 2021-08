‘Choca’ Mandros visitó este martes el set de “América Espectáculos” y cuestionó públicamente a Rebeca Escribens por no presentarse en “Estás en todas”. Como se recuerda, la también actriz anunció que sería el reemplazo de Natalie Vértiz durante su ausencia en el programa sabatino por el nacimiento de su segundo bebé.

El comentario de Mandros vino después de que comentara que estaba feliz por el nuevo bebé de Vértiz.

“Estamos felices por ellos, a parte porque ha sido todo como ella lo ha planificado, ha sido emocionante desde el sábado que sabíamos que había ingresado, cuando tú (Rebeca Escribens) no contestabas para que fueras a conducir ‘Estás en todas’, tenías que estar atenta hijita. Te tocaba”, dijo el conductor de “Estás en todas”.

Tras ello, Rebeca señaló que le avisaron que debía presentarse en el set de “Estás en todas” la madrugada del sábado; sin embargo, ella estaba profundamente dormida.

“5:15 de la mañana me llaman, estaba ‘jato’, estaba en posición fetal. Les voy a contar, Luchito me escribió en la noche, me dijo ‘Rebe atenta’. 11, 12, ya 1, 1:30 a.m. se cayó el celular. Y yo dije mejor voy de frente porque si le duele, no creo que vaya así o desde la clínica haga programa, pero no fui”, comentó generando la risa en el set.

Pese a ello, la conductora de televisión confirmó que este sábado sí acompañará a ‘Choca’ Mandros en la conducción. “Pero como ella (Natalie Vértiz) tiene que descansar, este sábado estaré contigo ‘Choca’”, añadió.

“Obvio, yo he venido acá porque el productor me ha dicho, de todas maneras, anda, para que al aire diga que este sábado va a ir”, acotó ‘Choca’.

