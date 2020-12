La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens celebró el éxito que ha conseguido Christian Domínguez con su restaurante ‘Tusan Wok’ y calificó al líder de ‘La Gran Orquesta’ como un hombre trabajador.

Así lo declaró la conductora tras presentar una nota de Christian Domínguez. Rebeca no dejó pasar el momento para echar flores al cantante por su dedicación al trabajo.

“Christian Domínguez te voy a comprar un chifita para darle su okey. En vez de pavo hoy me como un chifita y vende de alma y ya puso varios locales. Fuera de bromas a él se le puede decir muchas cosas, la verdad es que no me meto en su vida privada, tampoco deberías hacerlo tú, pero siempre allí estamos viendo qué cosa pasa. Christian es chambero como él solo y eso sí nadie se lo quita”, señaló Rebeca Escribens.

Ella fiel a su estilo bromeó para poder presentar la siguiente nota y dijo: “Lamentablemente al verlo a él me recuerda a la Chabelita. En la siguiente nota la vemos a continuación”, dijo entre risas y la de sus compañeros de producción.

Christian Domínguez feliz por la boda de Karla Tarazona

Por otro lado, Christian Domínguez se refirió a la reciente boda entre su expareja, Karla Tarazona y Rafael Fernández a quien calificó como un caballero.

“Me siento contento porque él le da seguridad (a mi hijo) y bienestar. Es una gran persona también. Lo conozco porque él me entrega (a su hijo), nos cruzamos, conversamos un poco, es un caballero. Yo como papá estoy supercontento porque mi hijo está en un lugar bien, donde va a estar rodeado de gente bien, donde le van a enseñar muchas cosas. Él va a convivir más con él que yo y de verdad estoy contento”, dijo el cantante.

