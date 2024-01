Luego de preocupar a sus seguidores al revelar que los médicos le detectaron cáncer de piel, Rebeca Escribens dio más detalles de su salud luego que le extirparan un lunar cancerígeno en el tobillo.

Según explicó, no será necesario que reciba tratamientos con quimioterapias ni pastillas ya que afortunadamente se encuentra fuera de peligro luego de la intervención quirúrgica.

“Mi melanoma fue ‘in situ’, que quiere decir superficial, y eso porque siempre me hago chequeos generales todos los años. Más adelante haré un vivo con mi dermatólogo para que lo explique. Me detectaron a tiempo algo que con los años podría haberse profundizado. Para eso se hacen los chequeos preventivos”, sostuvo en una entrevista con Trome.

La conductora de espectáculos dijo que se está tomando uno días para asimilar la noticia que la afectó emocionalmente y que pronto regresará a las pantallas con una gran noticia.

“Ya estoy fuera de peligro, ya me lo sacaron, estoy bien. Pero he tomado unos días de descanso para amortizar la angustia y ansiedad que padecí en diciembre. (¿Cuándo vuelves?) En unos días, tengo una oportunidad muy grande que me espera en Miami”, sostuvo Rebeca Escribens.





