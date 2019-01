Rebeca Escribens no descarta 'EEG' "Veré si me pongo a la orden de los 'guerreritos'"

Tras la salida de María Pía Copello de 'Esto es guerra' varios nombre se vocean para su reemplazo y una de ella es Rebeca Escribens como la nueva acompañante de Mathías Brivio.

Ante ello, la conductora de 'América espectáculos' señaló que, hasta el momento, nadie se ha comunicado con ella, pero si llega la propuesta, lo evaluará.

"Todavía no he hablado con Mariana Ramírez del Villar ni Peter Fajardo (productores). Hay que evaluar muchas cosas, yo tengo hijos igual que María Pía. Sé que para ella ha sido muy difícil", declaró la conductora de televisión a El Popular.

. Tengo un hijo de 9 años que me necesita y no quiero cometer los mismos errores como lo hice con el mayor. No cierro la posibilidad. Así que sí voy a ver si me pongo a la orden de los 'guerreritos'", agregó.

TE PUEDE INTERESAR: