La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens contó que también recibe mensajes negativos de haters en sus redes sociales y contó que si está de buen humor les responde cosas graciosas sino los borra.

“¿Qué hago con los haters? Cuando no hay insultos de por medio, cuando no son agresivos los dejo, cuando me provoca contesto, pero siempre de manera graciosa depende del humor con que me agarren. Y cuando hay lisuras o insultos, hago, así como cuando paso la escoba de mi casa, los borro, es que es una falta de respeto”, expresó Rebeca Escribens.

“Ahora todos los que te escriben bonito en Instagram es porque te quieren... Antes yo decía todos me quieren, pero cuando entro a ver las notas que hacen dicen: ‘vieja borracha’, ‘jubílate’, ‘vieja ridícula’, algún día serás viejo o vieja, así que ruega y reza para que llegues paradita como yo”, añadió la conductora entre risas.

Además, aprovechó su secuencia para aclarar que no es borracha tal como una de las amigas de su tía especuló.

“La gente me alucina borracha, no tengo nada de brracha, me provocó comentarlo. Casero, casero yo nací borracha. A mí el trago me inhibe, me da sueño”, aclaró Escribens.

