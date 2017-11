Rebeca Escribens: "Christian Domínguez se equivocó" [VIDEO]

Luego de la polémica generada por Christian Domínguez al no aceptar estar en 'El gran show', pero sí en 'Esto es guerra', la conductora Rebeca Escribens aconsejó al cumbianbero y aseguró que "se equivocó".

"Nosotros los hijos podemos tener grandes errores y, sin duda, pero con todo el respeto del mundo, Christian Domínguez, tuviste una mala elección. Hay formas para hacer las cosas y es lo mejor, sobre todo en esta carrera donde nosotros como comunicadores, cantantes, actores tenemos que hacer las cosas bien porque de una u otra manera estamos dando el ejemplo", manifestó la conductora de 'América Espectáculos'.

"Eso no quita el cariño que te tengo a ti y a tu señora madre, a quien conocí en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', cambió totalmente todo", agregó Escribens.

Cabe resaltar que Gisela Valcárcel también se refirió al caso de Christian Domínguez y le puso punto final a la polémica al asegurar que "no será ella quien le cierre las puertas".

"Lamento que no quieras estar aquí, no fue buena la idea que vayas a 'Esto es guerra' luego de 'El gran show'. Tu mamá y tú me dieron la razón (...) No esta bien. En todo caso, es tu decisión. Como es la decisión de cada programa de contratar a quienes consideren. Yo no puedo hacer nada y no voy hacer yo la que te cierre las puertas. Mi compromiso va más allá de las personas que me puedan herir o desilusionar", puntualizó Gisela en su programa.