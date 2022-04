La conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, se animó a aconsejar al exdeportista Roberto Martínez para que vuelva a ofrecerle disculpas a Janet Barboza.

Esto debido a que la conductora de ‘América hoy’ expresó su indignación contra el exesposo de Gisela Valcárcel, quien en una entrevista para el programa ‘La fe de Cuto’ del diario Trome señaló que ellos se dieron un piquito.

Ante estas declaraciones, Barboza explotó contra Martínez en su programa de las mañanas e incluso lo calificó como “patán”.

“Hay que ser muy patán de querer quedar siempre como el bacancito y chévere porque vivimos en un país machista, donde seguramente no va a faltar quien te diga ‘bien hecho con todas las mujeres que has estado’. Esto pasó hace muchos años y tú me pediste disculpas por las declaraciones que diste en ese momento y por lo que dejaste entrever. Yo mirándote a los ojos, me dijiste que se había sacado todo completamente de contexto, sin embargo, pasan muchos años después y nuevamente me veo tocada”, manifestó la conductora.

Por eso, Rebeca Escribens aconsejó al ahora empresario disculparse con ella otra vez. “Bueno, vas a tener que volver a ofrecerle disculpas porque Janet Barboza está muy molesta, vamos a ver qué pasa. La señora Janet está molesta y cuando ella se molesta, ayayay, cuidadito”.

Janet Barboza se disgustó con Roberto Martínez

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro utilizaba su casa productora como “búnker” por las noches, según Magaly Medina