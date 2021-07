En la reciente edición del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se pronunció sobre John Kelvin, quien sigue detenido tras agredir físicamente a su esposa y madre de sus hijos Dalia Durán.

“Es muy desagradable lo que tengo que comentar, lo que ustedes ya saben sobre el caso de John Kelvin y la agresión a su pareja”, dijo la conductora de televisión previo a presentar una nota de diversas figuras de televisión pronunciándose sobre el polémico caso.

Escribens lamentó que los hijos del cantante de cumbia y la cubana tengan que presenciar estos actos. “Es una pena que los niños tengan que presenciar este tipo de actos, estás sembrando algo en ellos que se va a repetir a futuro, tengan en cuenta eso, por favor”, puntualizó.

La figura de América Televisión enfatizó que si Dalia Durán no denuncia a Kelvin se vuelve cómplice de la situación. “John Kelvin, efectivamente, con todo el talento que tienes te puedes ir tras las rejas. Y déjame decir que estoy de acuerdo con lo dice Stephanie Valenzuela, porque si la pareja de John Kelvin, Dalia Durán, no denuncia esta situación, se hace cómplice”, agregó.

“Dice que no es la primera vez, ya ha tenido antecedentes. El machismo y este tipo de situaciones van a seguir en tanto las mujeres lo permitan. Creo que parte de la solución es la crianza de los chicos, el ejemplo que demos a los niños”, añadió.

Finalmente, Rebeca lamentó la situación y confesó que le genera mucha impotencia. “Lamentable situación, me genera impotencia, quisiera hablar con el hígado, pero no puedo lamentablemente, no me da tiempo”, terminó.

