Así reaccionó Jake Gyllenhaal cuando le preguntaron por su ex Taylor Swift [VIDEO]

Jake Gyllenhaal se encuentra promocionando su nueva película, 'Stronger', inspirada en el atentado de la maratón de Boston, y en una entrevista mutua junto a Jeff Bauman, a quien interpreta, este no pudo evitar preguntarle por su ex novia, Taylor Swift.

Ambos se encontraban hablando sobre temas como el mejor lugar para comer, y las mejores películas con locación en Boston, hasta que Bauman le preguntó algo inesperadamente.

"Si perdieras tus piernas en la vida real, ¿crees que Taylor Swift escribiría una canción sobre eso?", le cuestionó.

Gyllenhaal se mostró sorprendido, pero no se quedó callado, y le respondió con otra pregunta: “¿Para mí o sobre eso (la perdida de sus piernas)?".

"Para ti. Como una canción country", explicó Bauman, a lo que el actor respondió sin vacilar: "Ella se cambió al pop ahora".

Jake Gyllenhaal tuvo una relación con la cantante desde octubre del 2010 hasta marzo del 2011. Según algunos rumores, la canción 'All Too Well' de Taylor Swift es sobre el actor.