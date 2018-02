Así reaccionó Adamari López tras enterarse que Luis Fonsi no ganó ni un solo Grammy La actriz no pudo evitar pronunciarse sobre la derrota del tema 'Despacito', que su ex esposo canta junto a Daddy Yankee, y que estaba nominada a 3 galardones.

- / - Adamari López sorprendió con su actitud al comentar la derrota de su ex esposo en los Grammy. (Instagram) - / - Adamari López sorprendió pues solo se refirió al orgullo latino y se limitó a decir “felicidades a todos los puertorriqueños”. (Getty) - / - Luis Fonsi y su canción 'Despacito' no se llevaron ni un solo Grammy, pese a que estaban nominados en tres categorías. (Instagram) - / - Adamari López solo destacó la actuación de Zuleyka Rivera —su compañera en el programa ‘Un nuevo día’— quien participó en la coreografía del pegajoso tema. (Instagram) - / -