Así reacciona Jessica Newton ante pregunta por la crisis en el Miss Perú [VIDEO]

La organizadora del concurso Miss Perú, Jessica Newton , visitó el set del programa #YoCarlos, de Exitosa TV, para referirse a la crisis que se vive en el certamen de belleza.

Esta polémica sucedió luego que se le quitara la corona de Miss Perú 2019 a la trujillana Anyella Grados tras difundirse un video donde aparece en estado de ebriedad en una fiesta en Rioja, en la región San Martín.

Fiel a su estilo sarcástico, Carlos Cacho le preguntó a la organizadora quién nos representará en el Miss Perú Universo si Camila Escribens no podrá ser, ya que participará en el Miss Grand Internacional y la tercera finalista Yoko Chong tampoco "porque estuvo en la borrachera".

Jessica Newton tuvo ganas de llorar, agachó la cabeza, se tapó el rostro y finalmente sonrió por todo el escándalo que se vive en el Miss Perú.

"Mejor me río, porque ella (Yoko Chong) también ha sido retirada. Me río porque sino en cualquier momento voy a llorar delante de la prensa, cosa que he controlado bastante", dijo Jessica sin poder contener la risa.

El maquillador se disculpó por el momento que pasó Newton. "Perdóname, yo te hablo con la verdad. Lo siento por ti, ¿qué vamos hacer si la tercera también estaba (en la fiesta)? No llores... Mejor nos reímos con esta tragicomedia", sostuvo.

