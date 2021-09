La cantante Yahaira Plasencia la pasó mal en la sexta gala de los Reyes del Show luego que un fuerte accidente durante los ensayos generales del programa pues —como ella detalló— su bailarín George Neyra no realizó adecuadamente una de las cargadas y provocó su caída.

Plasencia era quien abría el programa bailando primero, sin embargo no pudo presentarse. La cantante señaló —con lágrimas en los ojos— que le dieron una pastilla para el dolor y que incluso había tenido que ponerse una talla más grande de zapato pues su pie estaba hinchado.

Posteriormente, en otra secuencia del programa, apareció en silla de ruedas. "Voy a bailar a ver cómo me va, ya si me duele mucho ya creo que no podré ni trabajar, tengo cuatro eventos…", dijo Yahaira Plasencia ante la preocupación de la conductora quien le pidió que la revisen bien.

"El médico me ha dicho que no puedo bailar, que tengo que sacarme una placa primero", detalló la cantante. Después, el galeno detalló que ya se le había inmovilizado y que lo mejor era primero hacerle mayor análisis.

Yahaira Plasencia hizo caso a las recomendaciones médicas y decidió no presentarse en Reyes del Show por lo que terminó siendo sentenciada pese a ser la favorita para quedarse con la corona.