Casi medio año después que Rosalía anunciara el fin de su relación con Rauw Alejandro, el cantante de reggaetón decidió romper su silencio para sincerarse en una extensa entrevista y habló por primera vez sobre su separación con la estrella española.

El artista puertorriqueño estuvo como invitado en el podcast de Chente Ydrach y se refirió a los rumores de infidelidad que supuestamente provocaron que termine separándose de la famosa ‘Motomami’.

Rauw no pudo ocultar su molestia al reconocer que le afectaron mucho las especulaciones sobre un engaño amoroso de su parte y es que fue señalado sin pruebas.

“Si ella me defiende o no, no importa. Si salió una noticia diciendo que tú hiciste esto o lo otro, ya te pusieron el estigma, ¿sabes? Entonces, ella puede decir a la gente que no… ‘¡Eh, no te creemos, pensamos que lo estás haciendo porque lo estás defendiendo, porque tienes cariño, pero ‘el te fue infiel!’. ¡Pu…! ¿Qué más quieren que les digamos a ustedes? Les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, y que no fue así, pero está bien, crean lo que ustedes quieran creer”, dijo el boricua.

En otro momento, el intérprete de ‘Baby Hello’ aseguró que su relación con Rosalía fue sana y que nunca se hicieron daño. En tal sentido, lamentó que se le haya estigmatizado como el malo de la historia solo por ser hombre.

“Para mí, fue un poco frustrante porque, como yo siempre me he proyectado y lo que yo soy como persona, siempre hay el respeto y admiración hacia nosotros dos y, la gente que pudo ver cómo era nuestra relación, era una relación muy positiva, nada tóxica. Era muy bonito [...] Lamentablemente, nacimos hombres. Los hombres ya, de por sí, tienen el estigma de que son unos ca… y no lo juzgo, porque tenemos mala fama, pero…”, dijo Rauw Alejandro.









