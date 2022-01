¿No quiere más intrigas? Raúl Romero, recordado conductor del programa de entretenimiento ‘Habacilar’, negó que regrese este lunes al relanzamiento del espacio de concurso. El popular ‘cara de haba’ dijo que ya había negado antes su participación y no entiende por qué continúan las especulaciones.

“No, ahorita no, pero es curioso, porque lo expliqué en Instagram y, obviamente, la mayoría de la gente recibió el mensaje ‘no voy a ir a la tele’. Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing”, comentó el cantante en el reciente episodio del programa ‘Hablando huevadas’.

Romero también cuestionó que continúen utilizando su nombre para generar una campaña de intriga a través de redes sociales. “Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, yo no he negociado nada, hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura diez minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, criticó.

Hace unos días, Roger del Águila, coanimador de Raúl Romero, compartió un video que lo confirmaba a él como conductor oficial del programa de entretenimiento de América Televisión.

El programa concurso estuvo bajo la conducción de Raúl Romero a principios de los años 2000. Fuente: América TV.

