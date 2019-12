El querido exconductor del exitoso programa ‘Habacilar’, Raúl Romero, dio luces de si retornaría o no a la conducción de algún programa televisivo y brindó su opinión sobre el popular reality de competencia ‘Esto es Guerra’, que tiene miles de seguidores.

El también cantante calificó como “remota” la posibilidad de retornar a la pantalla chica. “Insisto, lo veo muy remoto. No ocupa mucho de mi tiempo pensar qué hacer en televisión. Probablemente, para comenzar tiene que ser una vez a la semana y grabado. Es que no es algo que yo quiera hacer ahora, y si lo hago tiene que ser con mis expectativas”, expresó.

Romero, reveló que si bien ha visto ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, no vería los programas completos, ya que no le inspira algo.

“Veo poca tele. Sí, los conozco, claro. No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de su propuesta inicial, que era una propuesta, dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo, comentó en la entrevista con Radio Capital.

"Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. ¿Pero, yo, sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No, la verdad no. Lo digo con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven”, agregó Romero.

LANZARÁ SU LIBRO

Raúl Romero se encuentra promocionando su propio libro ‘Zooilógico’, con el recoge todas las adivinanzas que le hizo a sus hijos cuando eran más pequeños.

