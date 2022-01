El conductor de televisión, Raúl Romero salió al frente para aclarar sobre un supuesto comentario que habría realizado en Twitter tras el estreno del programa ‘Esto es Habacilar’, nueva versión conducida por Johanna San Miguel y Roger del Águila.

Este último lunes ‘Esto es Habacilar’ emitió su primer programa en la pantalla chica y causó comentarios positivos y negativos. Hay quienes extrañaron la presencia de Raúl Romero como conductor principal.

Tras los comentarios generados en redes, en la cuenta Twitter @RaulRomeroPerú se lee: “Aquellas épocas eran mejores”. Algo que podría ser tomado como una crítica a la nueva versión del espacio concurso.

De inmediato, Raúl Romero, a través de un video que publicó en su cuenta oficial en Instagram, salió para aclarar que no tiene cuenta en Twitter, por tanto, ese u otros comentarios de esa cuenta no son suyos.

“Chicos y chicas cómo están, me alegra que todos estén bien en sus casas. Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo mensajitos, comunicados y cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, es un Twitter falso”, señaló tajante el cantante.

Además, contó que sufrió un accidente manejando bicicleta por lo que su brazo tuvo que ser enyesado. “Y quería decirles que me caí montando bicicleta bajando un cerro inexpugnable”, dijo.

El video de la aclaración cuenta con más de 105 mil reproducciones a 5 horas de publicado y miles de comentarios donde mucho de sus seguidores le piden que regrese a la televisión.

VIDEO RECOMENDADO