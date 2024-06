Raúl Romero, cantante y presentador de televisión, utilizó las redes sociales para responder al público sobre el género musical de moda.

“Mucha gente se me acerca y me pregunta “oye Raúl, tú haces muchos estilos musicales…Por qué no haces urbano!... ¿yo urbano?... no pasa nada!”, comentó el popular artista a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, en el concierto de la Gran Final de la última temporada de La Voz Perú, Raúl Romero sorprendió al cantar Magdalena en una versión en estilo urbano junto a Asmir Young, finalista de su equipo, y eso hizo pensar a muchos que no sería una mala idea hacer algo más en ese estilo.

A pesar de su respuesta, algunos seguidores de Raúl, en sus redes, han expresado su expectativa y sus ganas de tener novedades del popular y querido artista. Como se recuerda, hace unos meses presentó en Perú el libro “Diario de ejercicios” y comentó que viene trabajando en un nuevo material discográfico.

Mientras tanto, en junio, Raúl Romero ofrecerá conciertos el 07 en Cajamarca y el 08 en Cusco. Para finalizar, el cantante y compositor llegará el 14 de junio a Ica y el 15, a Huancayo.





