Cada vez falta más poco para el concierto de Raúl Romero junto a grandes artistas como La banda de ‘El Viejo’ Rodríguez, Grupo Río y, sobre todo, para la presentación oficial del Equipo 6, que está integrado por seis concursantes de ‘La Voz Perú’ que han clasificado a los ‘knock outs’ de esta temporada.

El popular ‘Cara de Haba’ se viene preparando para la presentación, que se realizará el viernes 21 de abril a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Barranco (avenida República de Panamá 220). En entrevista con Perú21, el músico reveló pasajes de su vida poco conocidos y su deseo de brindar al público peruano un espectáculo variado con jóvenes artistas.

El intérprete de ‘Magdalena’ decidió apostar todo y cumplir una de sus grandes ilusiones como ‘coach’ de ‘La Voz Perú’. “Yo creo que los entradores tenemos la ilusión de que todos estos chicos tengan continuidad y se dio la oportunidad de seleccionar a chicos de distintos estilos, con personalidad propia. Estos jóvenes son un paquete completo”, aseguró Raúl Romero.

“No puedo hacer algo con 15 concursantes, ni siquiera con ocho, pero con seis chicos que llegan a los ‘knock outs’ sí puedo hacer algo”, aclaró el músico.

¿QUIÉNES FORMAN EL ‘EQUIPO 6′?

Raúl Romero hará la presentación en sociedad de su grupo y pondrá sobre el escenario a sus seis finalistas: Asmir Young (reggaetón), Frank Ariel (salsa y timba), Arnold (cumbia), Pascarella (urbano latino), Richie (salsa romántica) y Fiño (latino andino).

“Lo que la gente va a encontrar es música actual, tocada magistralmente por La banda de ‘El Viejo’ e interpretada por los chicos. Ellos van a tocar al principio del concierto, luego yo y después Grupo Río”, señaló.

El músico recalcó que va a ser un concierto único, pues hace tiempo que no tocaba en Barranco. “Yo toco muy poco en lugares así, hace mucho tiempo no toco en una discoteca o en este distrito por lo que va a ser muy bonito encontrarse con las personas”, afirmó emocionado.

Raúl Romero sobre Luis Manuel Valdiviezo

El exconductor de televisión no dudó en opinar sobre el controversial triunfo de Luis Manuel Valdiviezo, equipo de Mauricio Mesones, en la final de ‘La Voz Perú’ 2023. “Los cuatro finalistas eran muy buenos por distintos motivos y yo creo que Manuel es un candidato muy fuerte. Él tiene un soporte muy grande en el Grupo 5. Además de su mérito que nadie se lo puede quitar, Luis Manuel es un gran cantante y candidato al igual que Lucy Young o como Lucero. Incluso, Asmir Young, que es integrante del ‘Equipo 6″.

Fueron amenazados por la canción ‘Las Torres’ en 1991

El carismático ‘Cara de Haba’ contó pasajes pocos conocidos tras el éxito de la canción ‘Las Torres’ con la banda ‘Los Nosequien y los Nosecuantos’. “Fuimos amenazados. Como anécdota, al principio, en el Congreso la quisieron vetar porque no entendían que era una canción general. Incluso, cuando una radio transmitió por primera vez la canción, los policías subieron corrieron pensando que el medio había sido tomada porque habían escuchado ‘un terrorista’ ‘dos terroristas’, expresó entre risas.

“El grupo estuvo casi 4 años tocando con resguardo, y es que nosotros íbamos a lugares donde los demás no se atrevían a ir”, agregó.

El cantante señaló que la radio debería ir de la mano con los jóvenes que recién incursionan en la música. “Nos falta perfeccionar el circuito, el mercado necesita puntos de apoyo y realmente no los tenemos mucho. Ahorita no hay una radio de pop o de rock para cosas nuevas peruanas”, cuestionó.

“Sin estos puntos de apoyo, el mercado no crece. Si el mercado no crece, no difundes y si no difundes, todo queda en un local de Barranco. Internacionalizar a un artista requiere de mucho dinero y ese dinero se obtiene de los conciertos, pero también inversión de otros. Y para lograr eso se requiere volúmenes de interés muy alto y eso lo genera, todavía, la radio”, mencionó el hermano de Elena Romero.

Sobre su nueva faceta en YouTube

Raúl, a través de su canal de YouTube, registra momentos de su día a día, la sección se llama ‘Ven conmigo’ y en la que, fiel a su estilo, protagoniza divertidas secuencias con su público. “El cariño que recibo de las personas es increíble y se han encontrado por mi lado un ‘cachorrun’, que anda moviendo la cola todo el día. Las personas encuentran buena respuesta de mi parte porque a mí me gusta esto”, remarcó.

“Yo tengo amigos artistas que son tímidos y a veces pasan por sobrados, pero son muy buena gente. Solo son tímidos y no extrovertidos, es cuestión de carácter”, agregó.

Raúl regresa a la conducción, pero online

El músico estrenó este año su nuevo programa llamado ‘Showteo’, que está solo por la plataforma en YouTube. “El canal es un proyecto distinto. Todos los meses vamos a estar presentando algo nuevo”, sostuvo.

El presentador señaló que la conducción online es menos recta en comparación con la televisión: “la conducción es más desenfadada porque estoy más suelto, no tengo pautas del canal. Lo que va pasando ahí se va aprovechando”.

Sin embargo, Raúl descartó la idea de volver a la tele, por lo menos en Perú. “Está complicado, yo creo que no. Me voy unos meses fuera del país y allá voy a ‘tantear’ la posibilidad de conducir”, apuntó tras invitar a su público a su concierto del 21 de abril.

