¡Tristes noticias para los fanáticos de Ráfaga! Rodrigo Tapari, vocalista del grupo de cumbia argentino anunció su salida tras 14 años. La noticia la dio en su cuenta oficial de Facebook.

"Llegó el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la ¡Cumbia Argentina!", escribió inicialmente.

“Le doy gracias a Dios por habernos cruzado en este camino de la vida, a mi Familia que estuvo siempre acompañándome, a todo el grupo y a sus familias por brindarme su cariño y su amistad y a todo el público que sigue a RAFAGA por aceptarme siempre con todo el amor y el respeto con el que lo hicieron!”, añadió, agradeciendo a sus seres queridos.

"Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino", finalizó.

Como se recuerda, es un grupo que inició su carrera a mediados de los años 90. El vocalista original era Ariel Puchetta, pero este decidió seguir una carrera como solista en el 2002.

Tapari lo reemplazó, y gracias al éxito del tema 'Una Cerveza', en el 2016, la agrupación volvió nuevamente al estrellato internacional. Ráfaga vino a nuestro país a dar una serie de presentaciones recientemente, e incluso cantó en el matrimonio de Magaly Medina.