En un reciente encuentro con las cámaras de “Estás en todas”, Rafael Cardozo se sinceró y habló de cómo se siente actualmente tras el fin de su romance con Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza.

El exintegrante de “Esto es Guerra” reconoció que sí le afectó terminar su relación después de 12 años. “Soy una persona que ama la soledad, pero demasiada soledad también te hace daño. (Sobre todo después de) una relación de 12 años, ahora paro solo, y sí me afecta”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Estás en todas’.

En esa línea, Cardozo resaltó que era necesario cometer errores en su vida -en general- para aprender y ser una mejor persona. “(¿Si soy otra persona?) Sí. Creo que si la vida fuera solo victorias, no sería una vida bonita. Imagínate, si tú solo ganas y ganas, ¿dónde está la gracia? A veces tenemos que perder, a veces tenemos que fallar. De los errores se aprende, no es así. Tienes que corregir tus errores para aprender. Creo que corregí muchas cosas que venía fallando y ahora creo que soy una mejor persona, creo que tenía que pasar por eso.”, expresó.

Finalmente, confirmó los rumores que indicaban que dio un paso de “Esto es Guerra” porque no quería hablar sobre Cachaza en TV.

“Yo me fui del programa por eso, no quería tocar ese tema jamás. Hago mucho reality, pero nunca hablé de la vida personal de una persona (...) Me agarré del trabajo muy fuerte para salir adelante. Mi vida dio una vuelta de 360 grados”, terminó.

