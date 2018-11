Rafael Cardozo le dio un rodillazo a Fabio Agostini en 'Esto es guerra' [VIDEO]

Durante la reciente edición del reality 'Esto es guerra', Fabio Agostini y Rafael Cardozo tuvieron un acalorado enfrentamiento frente a cámaras.

En las imágenes se aprecia como el brasileño le tira un rodillazo en la espalda al español.

"Una cosa es que yo haga las cosas de broma y otra que me venga a buscar peleando de verdad. Me dio (un rodillazo) por la espalda y no lo vi venir", dijo Agostini.

"Yo estoy calmado. Esta vez lo dejaré pasar, así como lo hace la producción, pero para la próxima 'Rafa' pierde una pierna", agregó el español.

En tanto, Rafael Cardozo mencionó que golpeó a su contrincante por dejar lesionado a sus compañeros de su equipo.

Al respecto, los conductores Mathías Brivio y María Pía Copello llamaron atención a Cardozo.

Rafael Cardozo le dio un rodillazo a Fabio Agostini en 'Esto es guerra'. (América TV)

