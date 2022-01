El rumor fue confirmado. El modelo brasileño Rafael Cardozo anunció que es oficialmente la nueva figura del canal Latina. Esto, durante una entrevista con el programa Amor, amor, amor, en donde agregó que su salida de América Televisión – en donde participaba del reality Esto es guerra – fue de mutuo acuerdo.

"No he puesto condición. Acepté gustoso la propuesta que me hicieron, estoy feliz de estar aquí. Estoy estudiando, me estoy preparando", dijo Rafael Cardozo a Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre.

El 'exguerrero' no quiso dar mayores detalles sobre el nuevo rol que interpretará en canal 2, pero los conductore de Amor, amor, amor dejaron entrever que Cardozo formaría parte del nuevo reality Verano Extremo, que tendría en la conducción a Renzo Schüller y Gian Piero Díaz.

"Gente, quiero decir que ya soy Latino, ya está firmado y con huella en el papel", dijo Rafael Cardozo en un video corto que difundió el Twitter oficial de Latina.

Cabe señalar que Rafael Cardozo confesó, en el programa Espectáculos, que dejó el programa de competencia Esto es guerra debido al estrés laboral luego de caer en sentencia.