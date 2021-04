Rafael Amaya, conocido internacionalmente por protagonizar “El señor de los cielos”, tras estar alejado de los medios, reapareció en una transmisión en vivo de Instagram en compañía de su amigo Roberto Tapia. El actor se mostró muy sonriente y bromista durante el clip que duró 20 minutos.

“Me da mucho gusto conectarme otra vez con la gente”, dijo Amaya, quien aparece con una casada color negro. Amaya confesó que vienen muchos proyectos profesionales, uno de ellos podría ser la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

“Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien física y mentalmente y sacar adelante la Gira de los compadres. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Amaya, quien estuvo fuera de los reflectores desde hace un tiempo recuperándose de problemas de adicción, expresó que su reaparición era un momento histórico en su vida. “Es la primera vez que hago una aparición, es un momento histórico en mi vida, le agradezco a mi compadre y a mi equipo”, señaló.

El también modelo se refirió al video que difundió la revista TV Notas, donde aparece alterado, y aparentemente, desorientado. Las imágenes dieron pie a que se especule que tuvo una recaída en su proceso de rehabilitación.

“Son puros chismes…puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro… aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”, añadió el actor para dejar en claro que su condición actual es de sobriedad.

En cuanto a sus problemas de adicciones, el histrión de 44 años reconoció que ha aprendido en el proceso y que está agradecido con su familia por el apoyo.

“En todo este proceso he aprendido muchas cosas, a acercarme a mi familia, a acercarme a Dios, a acercarme a la gente que me quiere de verdad desde antes de salir en ‘El señor de los cielos’, a regresar a mi niño interno, a escucharlo. Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí, y de eso se trata la vida, de aprender y voy a seguir aprendiendo”, comentó.

“He tocado fondo, más pa’ abajo no se pudo. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol. Me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”, añadió.

