La expolicía y abogada Jossmery Toledo sigue sorprendiendo en el mundo del espectáculo peruano, pues a pesar de haber dicho que no brindaría entrevistas sin importar el dinero que le ofrezcan, su manager pidió 10 mil soles a la producción de ‘ América Hoy ’ para que la modelo sea entrevista por Janet Barboza .

Como se recuerda, Jossmery Toledo regresó a Lima y fue abordada por un periodista de ‘Amor y Fuego’, quien le consultó si tuvo algún contacto con el futbolista Paolo Hurtado tras el ampay que protagonizaron en el Cusco.

La influencer hizo gestos de incomodidad cuando le preguntaron por el futbolista y, si bien al inicio guardó silencio, luego dio unas breves declaraciones en el adelanto que presentó el programa de Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.

“Así me paguen lo que me paguen, no voy a salir (a declarar)”, fue lo que dijo Jossmery al momento de subir a su auto.

Sin embargo, ‘América Hoy’ la desmintió luego de mostrar conversaciones con el manager de la expolicía, quien pedía el monto de 10 mil soles para aceptar una entrevista con Janet Barboza.

Jossmery ha estado en el ojo de la tormenta desde que fue expuesta junto al ‘Caballito’ Hurtado, quien está casado con Rosa Fuentes, embarazada actualmente y madre de dos pequeños.

Luego del ampay, Jossmery ha evitado a la prensa y se ha mantenido entrenando intensamente para su próximo concurso de fisicoculturismo.

