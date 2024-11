¿Quién le rompió el corazón a Flavia Laos? 'Tu veneno’ es su nueva canción (VIDEO)

Flavia Laos estrenó el tema ‘Tu veneno’, una canción que refleja su lado más íntimo y personal, lo que ha llevado a muchos a preguntarse quién le rompió el corazón.

La actriz y cantante sorprendió al compartir pasajes inéditos de su vida relacionados a un amor del pasado. El videoclip muestra imágenes que nos recuerdan pasajes de la vida sentimental de Flavia con Austin Palao.

“Representa una parte de mi corazón, de una Flavia un poco más inmadura. Pasé por esa época oscura y ahora soy feliz y más fuerte”, contó la cantante.

El clip cuenta con la participación de Patricia Urbina, madre de Flavia, y de Kiara Laos.

“Es una canción que tenía guardada desde hace tiempo, pero estaba dudando si lanzarla o no por el qué dirán. Al final, parte de ser artista, es escribir sobre lo que he vivido. Hoy me atreví a lanzar esta canción que habla de una relación pasada que fue tóxica, y puede que muchas chicas estén pasando por lo mismo. Es una invitación a reflexionar y a recuperar el valor como mujer, como lo hice yo”, ha dicho Flavia.

Aunque dicen que está soltera, hay rumores de que está saliendo con Mathew Bonello, un influencer estadounidense.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO