¿Quién es Anís Samanez, diseñadora cuestionada por comentarios sobre los Shipibo-Konibo?

Anís Samanez es una diseñadora de nacionalidad peruana. Además de dedicarse a la moda, en los últimos años, también ha orientado sus redes al mundo influencer, convirtiéndose en una conocida creadora de contenidos.

Ha creado colecciones propias, pero también ha trabajado con marcas internacionales como Tanquera y Flor de Sevilla.

En sus redes se muestra orgullosa de ser peruana y se declara admiradora de los paisajes y la música de este país.

"Suerte la mía de haber nacido en un país tan bonito. Haber nacido en el Perú no sé si fue una coincidencia o una casualidad, pero a pesar de todas las oportunidades que he tenido en la vida sigo aquí: enamorándome a diario de sus paisajes, de su música y sobre todo de sus culturas. Inspirándome en ellas y resaltándolas siempre en mis diseños", se lee en una de sus publicaciones.

Su cuenta de Instagram tiene más de 70 mil seguidores. En esta red social también comparte fotografías junto a su pequeña hija y todos sus avances en el mundo de la moda.

Según la información de su perfil, es una diseñadora de modas 100% peruana y afirma que ‘abraza el arte hecho a mano’.

Sin embargo, su trabajo se ha visto perjudicado por las desafortunadas frases que tuvo durante su participación en el evento de moda sostenible 'Orígenes 2024', en el que también participaron otras conocidas influencers de la moda.

¿Qué dijo Anís Samanez?

Durante su participación, dijo lo siguiente:

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño”, dijo Samanez.

La influencer consideró que el esfuerzo del emprendedor no valía como para pagarle: “De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, agregó indignada.

