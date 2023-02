El cariño se mantiene. La madre del jugador peruano, Paolo Guerrero, todavía conserva palabras de admiración para la expareja de su hijo, Alondra García Miró, pese a que ambos terminaron su relación hace varios meses, y a que incluso el pelotero se encuentra esperando un hijo de la modelo brasileña, Ana Paula Consorte.

Así lo demostró durante un adelanto de lo que será su entrevista con el programa de espectáculos ‘América Hoy’. En conversación con una de las conductoras del espacio, Ethel Pozo, la madre del futbolista aseguró que la ‘ojiverde’ siempre “ha sido una buena mujer”.

Aunque no se mostró más detalles de la entrevista, la hija de Gisela Valcárcel comentó que contrario a lo que algunos creen, Doña Peta “no era una mujer fría, era cálida, madre desde la punta de los pies, no es la mujer detrás del ‘Capitán’, es la mujer delante. Los amigos de Alondra, diganle que la entrevista sale el lunes 13 de enero”.

La entrevista completa saldrá el próximo lunes 13 de enero.

Entrevista en exclusiva a Doña Peta

VIDEO RECOMENDADO

Isabel Acevedo anuncia que Rodney le pidió la mano en México