Yahaira Plasencia rompió su silencio al hablar sobre los “retoquitos” que se ha realizado en su cuerpo y rostro. En una entrevista con Verónica Linares en su canal de Youtube, la popular “reina del totó” aclaró los rumores que la rodean y desmintió haberse sometido a cirugías estéticas, revelando únicamente haber utilizado ácido hialurónico en su nariz y labios.

Durante la entrevista, la salsera le causó sorpresa a la periodista Verónica Linares al afirmar que nunca se ha sometido a ninguna cirugía en sus glúteos, negando los rumores.

“Yo te voy a decir algo, hay mucha gente que no sabe, yo tengo celulitis y es porque me meto mucha grasa, me encanta el ‘mostrito’, me encantan las alitas, las papas fritas, el shawarma, todo lo que tiene grasa me encanta” , reveló la cantante.

Ante la incredulidad de Linares, Yahaira explicó que su figura se debe a la genética y a su metabolismo, asegurando que todo lo que come se va directamente a sus glúteos.

“A mi (esa grasa) se me va en las piernas y en el totó (...) es la comida, hace que el totó (me crezca), se me va allí” , agregó.

Sin embargo, la periodista le recordó la importancia del ejercicio físico y una alimentación saludable, advirtiendo sobre las posibles consecuencias a partir de los 30 años si no se cuida adecuadamente. En este sentido, Yahaira reveló que ha optado por no usar shorts durante sus conciertos.

“No tampoco (no hago ejercicios) por eso, hoy en día, ya ni siquiera me pongo shorts para mis eventos, prefiero irme con buzos, pantalones, y tops. Sí voy a entrenar, ya lo prometí a mi equipo de trabajo, pero la comida no me la quitas porque me encanta comer” , aseguró.