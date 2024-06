Dilbert Aguilar se animó a hablar sobre su relación con la madre de su hija, Jazmín Gutarra, y reveló que están haciendo planes para casarse en un futuro cercano.

“Mi relación es muy linda. Todavía no nos hemos casado, pero ya hemos conversado para más adelante. Toda pareja que quiere seguir toda la vida junta, une sus vidas”, comentó el cantante a Trome.

Sin embargo, el intérprete de ‘No me olvides’ mencionó que está esperando que sea Jazmín quien tome la iniciativa de proponerle matrimonio.

“Estoy esperando que ella (Jazmín) me pida la mano, ahora las mujeres también piden la mano, eso también es romántico. En cualquier momento seguro me sorprende con ese momento especial y yo mismo soy. Ya me verán publicando la pedida”, agregó.

Dilbert Aguilar





Amy Gutiérrez, Dilbert Aguilar y otros cantantes unen sus voces en nuevo tema musical

El pasado 28 de mayo, un grupo de destacados cantantes nacionales, incluidos Amy Gutiérrez, Dilbert Aguilar y JP El Chamaco, presentaron un nuevo tema musical con un mensaje de concientización para todos los peruanos.

En un esfuerzo por transmitir un mensaje significativo, estos artistas han unido sus voces para crear una canción que no solo promete ser un éxito en las listas de popularidad, sino que también busca inspirar a la reflexión y acción entre sus oyentes

El proyecto reúne a una constelación de estrellas del panorama musical peruano, cada uno trayendo su estilo único y talento. Handa, Orquesta Candela y Agua Bella son solo algunos de los nombres que se han sumado a este esfuerzo colectivo. Cint G, Daniel Lazo y Diego Val aportan su distintivo toque, mientras que Azucena Calvay y Estrella Torres suman su carisma y talento.

Entre otros participantes se encuentran N Samble, Mavilufe, César BK, Marco Polo Campos, Julio Andrade, Ana Kohler, Lucía y Luis, Pamela Blas y Coco Bandenay. Esta diversidad de artistas no solo asegura una rica variedad musical, sino que también refuerza el mensaje de unidad y colaboración.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un éxito rotundo. La producción está a cargo de “El Cubas”, un renombrado productor musical conocido por su trabajo en “Hoy te voy a olvidar”, galardonada como “Mejor canción del año” en los Luminy Awards 2023 y que alcanzó el puesto número 1 en el TOP Hot 100 Artistas Peruanos de Billboard Perú.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.