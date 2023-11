Milena Zárate no fue ajena al nuevo escándalo que protagoniza su hermana Greissy Ortega, quien recientemente acusó a Ítalo Villaseca que agredirla física y psicológicamente en presencia de sus tres menores hijos.

Tras lo ocurrido, el programa ‘América Hoy’ se comunicó con la cantante colombiana para consultarle qué opina sobre este nuevo episodio violento del que habría sido víctima su hermana por parte de su pareja en Estados Unidos.

Aunque evitó entrar en detalles, Milena lamentó la situación de su hermana y no dudó en mandarle un contundente mensaje. “Que ya empiece a manejar ese tema de una manera interna”, se le oye decir.

Asimismo, la ex de Edwin Sierra consideró que Greissy Ortega debió denunciar a su pareja desde hace mucho tiempo ya que no sería la primera vez que la agrede frente a sus hijos.

¿Qué pasó con Greissy Ortega?

La exbailarina hizo una transmisión en vivo en su Instagram y mostró los destrozos que habría causado Ítalo Villaseca luego de agredirla físicamente y dañar sus documentos personales frente a sus pequeños.

“Chicos de Instagram, Ítalo acaba de dañar mi pasaporte porque me golpeó, ahí está, miren como me dañó todas mis cosas delante de mis hijos. Ha roto todas mis cosas, ha roto mi billetera. Me ha dañado todo mi maquillaje, si me pasa algo ya saben quién fue”, se le oye decir a Greissy en el video difundido por Instarándula.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.