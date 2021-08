Milena Zárate negó que Gisela Valcárcel la haya empujó durante la final de “Reinas del show”. La artista colombiana manifestó que ha tomado con gracia los comentarios que han surgido en redes sociales respecto al tema.

“Eso (empujón) no sucedió, no lo sentí. Tomo con gracia esos comentarios porque conmigo se han portado bien y recibí más apoyo que otras participantes”, manifestó al diario Trome.

La bailarina señaló que no hubiera permitido que la humillen de tal forma. “Si hubiera sufrido algo así, me iba, no permitiría que nadie me humille”, agregó.

La aclaración de Zárate vino después de que el periodista Samuel Suárez difundiera en Instarándula un video en el que, aparentemente, Gisela Valcárcel le da un ligero empujón.

El clip muestra a Gisela Valcárcel anunciando a la “Reina del Show”. Mientras la venezolana celebra con su bailarín, la conductora se acerca a la pareja y, en ese momento, toca ligeramente a la colombiana.

“Milena parece que se llevó la peor parte, ¿por qué? Miren este video que me pasó una instachismosa”, dijo el periodista de espectáculos antes de mostrar las imágenes. “Pareciera que le hubiera dado su empujoncito... ‘Quita hija, no es tu momento, ya pasó ya, ya perdiste, ganó la Kori... Quita, estás haciendo campo, la toma que entra directito a la Kori”, se burló ‘Samu’ imitando a la rubia.

Pero eso no fue todo, ya que también mostró un divertido meme donde comparan la final del programa con una conocida película de Disney. “Hay preferencia, han vestido al resto de las concursantes como las hermanastras de la Cenicienta... Korina es cenicienta y Milena la hermanastra jajaja... Parece ¿no? “, escribió.

