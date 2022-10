En las últimas horas, Melania Urbina logró convertirse en tendencia en las redes sociales luego que se viralizara una atrevida propuesta que le hizo a Janick Maceta, pareja actual de Andrés Wiese.

En una publicación de Facebook de una conocida radio local, la actriz respondió a la siguiente interrogante: “¿Qué le dirías a la actual pareja de tu ex?”. La respuesta de la recordada ‘Monsefuana’ fue simple, pero contundente: “Que me lo presente un rato”.

Rápidamente los internautas asumieron que los mensajes iban dirigidos a Janick Maceta, la reina de belleza que logró a conquistar al recordado ‘Nicolas de las Casas’ de “Al Fondo Hay Sitio”.

No obstante, los fans de Melania defendieron a la actriz, indicando que esta clase de publicaciones no podían ser realizadas por ella. Y horas más tarde, Melania decidió dejar un mensaje en el que aclaró la situación.

La reconocida actriz dio a conocer que su cuenta de Facebook había sido hackeada y que ella no fue quien dejó los extraños mensajes, sino otra persona malintencionada.

“Hola a todos! Soy Melania. Está página fue hackeada ayer. Felizmente ya es mía nuevamente. Pero entre ayer y hoy, han mandado mensajes, han seguido páginas y puesto comentarios como si fuera yo. ¡Por favor tengan cuidado! Si han recibido algún mensaje, NO SOY YO”, escribió al inicio en su cuenta de Facebook.

Finalmente, Melania se mostró agradecida con las “personas que me avisaron de esta actividad irregular. Y aunque también he sido víctima de esta situación, disculpen las molestias”.

A través de Instagram, la actriz compartió unos videos en los que contó que ya recuperó su cuenta de Facebook y volvió a expresar su molestia por lo sucedido.

“Hoy descubrí que me intentaron hackear el Facebook, gracias a las personas que me avisaron. Ya solucioné el problema, pero en este tiempo han enviado mensajes en mi nombre que no son ciertos. Han puesto comentarios, likes y seguido páginas que yo no he seguido. Mi cuenta es mía otra vez. Si les han llegado mensajes, no hagan caso por favor... ¡Increíble! Qué ganas la gente de hackearte, de meterte en problemas”, sostuvo.

