¿Qué dijo Julián Zucchi tras arrastrar a la nana de sus hijos?

El actor argentino Julián Zucchi se defendió públicamente tras ser acusado de intentar arrastrar con su auto a la nana de sus hijos. El artista explicó que todo se trató de un malentendido y que su intención nunca fue poner en riesgo a nadie.

PUBLICIDAD

“Están colgadas, pero jamás quise arrastrar a nadie, simplemente que la camioneta estaba obstruyendo la salida del edificio y yo quise avanzar y nunca vi que la nana estaba colgada de la camioneta”, señaló.

Además, aclaró que se detuvo porque su madre le advirtió sobre la presencia de la mujer. “Tenía que liberar el espacio, yo creo que la situación ha llegado a un límite”, agregó.

Según el actor, Yiddá le puso varias condiciones para llevar a sus hijos de viaje a Argentina. También denunció que una empleada de Yiddá se llevó a su hijo menor sin su consentimiento. “Una empleada de Yiddá se lleva a mi hijo menor sin mi autorización”, afirmó.

Zucchi también reveló que dos nanas querían acompañarlos en su auto, pero él se negó debido a la falta de espacio. “Las nanas se querían subir a mi carro, pero les dije que no necesitaba que vengan y que no había espacio (...) A mí me exigen cosas todo el tiempo desde que me separé”, explicó.

PUBLICIDAD

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: