La conductora de televisión Gisela Valcárcel fue consultada respecto a la penalidad de 56 mil soles que tendría que pagar Gabriela Herrera por haber declarado al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, cuando aún era parte del reality de baile.

“Gabriela Herrera debe pagar una penalidad de 56 mil soles, ¿es así de alta?”, consultó el diario Trome a la mamá de Ethel Pozo, quien no negó que la información que circula sea falsa y solo explicó que “la parte legal” se está encargando sobre el tema.

“La parte legal que tiene que ver con los contratos no la veo yo, ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que cuando firmó un contrato con alguien hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir, en este caso por parte de la productora y el artista”, respondió Valcárcel sin ahondar más en el tema.

En otro momento, la conductora de televisión también se refirió al comentario que Gino Pesaressi hizo sobre el supuesto ‘favoritismo’ que hay en “El Gran Show”. “Sí, de hecho, son las emociones las que nos juegan en contra cuando estamos presionados y así uno dice cosas que no quiso decir, nos pasa a muchos”, comentó.

Finalmente, Gisela Valcárcel no descartó que GV Producciones cambie de casa televisiva el próximo año. “No, no fui a la preventa (…) Significa que empiezo a plantear todo en nuestra productora y seguiré trabajando para presentar programas que encanten”, respondió cuando se le consultó si su ausencia en la preventa significa que cambiara de canal.

