Andrés Vicente Lazo Uslar, más conocido por su nombre artístico Lasso, no se quedó callado y decidió dar su opinión sobre la lluvia de críticas que género Maluma al aceptar cantar en el Mundial de Fútbol realizado en Qatar, país denunciado por no respetar los derechos humanos.

Recordemos que la cantante colombiana Shakira, se negó ser parte de este mundial, pese a su gran experiencia en este tipo de evento. La cantante y actriz británica Dua Lipa hizo lo propio y Rod Stewart, una de las más grandes estrellas del rock, también rechazó la invitación de la FIFA.

Sin embargo, Lasso, intérprete de los temas ‘Ojos marrones’, ‘Hasta ese día’ ‘Te veo’ y Algodón’, salió a defender a su colega colombiano e instó a los críticos de Maluma no consumir cosas sobre el Mundial de Qatar, sino serán “hipócritas”.

“Si vas a tirarle hate a Maluma por cantar en la inauguración del Mundial, pues muy bien y muy digno, pero entonces no puedes ver ningún partido, o consumir nada que tenga ni pizca que ver con el evento. Es la única manera de no ser cómplice, todo lo demás es ser hipócrita”, escribió el artista en su cuenta en Twtter.

Sus declaraciones causaron polémica entre sus seguidores, quienes se dividieron entre aquellos que apoyan su posición y quienes creen que tienen derecho a criticar el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y todo lo que pase alrededor de este evento futbolístico.

“‘Tu no puedes comparar a una persona aficionada con el fútbol que no le queda de otra, con un artista que se está beneficiando directamente del evento’; ‘Genial Lasso! Normalicemos la misoginia, homofobia, explotación laboral, denigración de derechos humanos, etc. Normalicemos todo eso y viva Maluma. Viva Qatar. Viva el mundial’; ‘Pues no. No es mi culpa que la corrupción de la FIFA llevara El Mundial a ese país. Veré los juegos y criticaré a Qatar todo lo que quiera, incluyendo a su partida de cómplices que van por dinero’; ‘Mas bien nada que tenga que ver con violar los DDHH, no consuman Shein, no usen celulares, etc, nada que explote a los humanos ya que a tantos repentinamente les importan los DDHH’”, fueron algunos de los mensajes que generó la opinión de Lasso.

si vas a tirarle hate a Maluma por cantar en la inauguración del Mundial, pues muy bien y muy digno, pero entonces no puedes ver ningún partido, o consumir nada que tenga ni pizca que ver con el evento.



es la única manera de no ser cómplice, todo lo demás es ser hipócrita. — lasso🏃‍♂️✂️ (@LassoMusica) November 19, 2022

VIDEO RECOMENDADO

Qatar 2022: Así fue la presentación de Jungkook de ‘BTS’ en la inauguración del mundial