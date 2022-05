El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, advirtió en el programa ‘Amor y fuego’ que una psicóloga trabajaba de la mano con el abogado Wilmer Arica, defensa legal de Melissa Paredes, con el objetivo de manipular documentos a favor de la modelo en su nueva demanda de conciliación por la tenencia de su hija.

Jorge Cuba denunció que Arica y una psicóloga muy mediática y conocida estaban buscando hacer de todo para perjudicar a su hijo, lo que originó la sorpresa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Si bien el padre de ‘Gato’ no quiso decir de quién se trataba, el programa de espectáculos reveló un video que pondría en aprietos a Lisbeth Cueva, especialista que trabaja en el programa ‘América hoy’ donde también estuvo Paredes.

“Todo este teatro que ha armado Melissa con su abogado lo viene trabajando desde antes y viene preparando las pruebas, yo no quiero decir el nombre de la psicóloga que vaya a emitir esas pruebas porque es una psicóloga que sabemos que trabaja de la mano con el abogado”, reveló el exviceministro.

Las alarmas se prendieron en el programa ‘Amor y fuego’, quienes lanzaron el adelanto de lo que presentarán hoy: la psicóloga Lisbeth Cueva reunida con el abogado de Melissa Paredes.

psicóloga de ‘América hoy’ se reunió con abogado de Melissa Paredes (Video: Willax)

¿Cómo se enteró Rodrigo Cuba del ‘ampay’?

“Me quedé helado (por el ‘ampay’) y le dije ‘tú ve como solucionas ese problema, no cuentes conmigo’. Entonces, yo no podía privar a mi hija del cumpleaños de su amiga y entré al cumpleaños... Me sentía fatal y encima en ese cumpleaños estaban mis conocidos, entre ellos futbolistas. Yo compartía con ellos y con sus parejas”, contó el ‘Gato’ a Magaly Medina.

Rodrigo recalcó que los asistentes de la mencionada fiesta de cumpleaños estaban enterados del ‘ampay’ de Melissa Paredes y por ello, uno de sus amigos se acercó para hablar con él sobre la situación.

“Yo entré al cumpleaños con la bebé y ya todos sabían... Siento como miradas raras y a parte por la llamada (de Melissa Paredes) yo ya me había enterado. Se me acerca uno de mis mejores amigos de ese grupo y me pregunta ‘cómo estás’ y yo le dije ‘qué te puedo decir’... Dejé que Mía (su hija) se ponga a jugar con sus amiguitos y ahí recién vi el avance del ‘ampay’”, reveló.

