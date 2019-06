Se pronunció: Estas son las frases de Vanessa Terkes sobre la crisis en su matrimonio con George Forsyth

No se guardó nada. La actriz Vanessa Terkes reveló al detalle el maltrato psicológico que sufrió por parte de su aún esposo, George Forsyth, luego de denunciarlo por violencia psicológica.

En entrevista en ATV+, Terkes contó que el alcalde de La Victoria la hacía sentir mal. Llorando y con evidente amargura, la actriz nacional señaló que el burgomaestre de La Victoria la utilizó para su campaña política.

En los meses que su matrimonio perduró, la actriz manifestó que siempre tuvieron problemas por los celos de Forsyth. "Eran básicamente celos de su parte y de mi parte nunca había sido celosa, pero al verlo empecé a sacar mis propios celos", sostuvo.

Además, indicó que su ex pareja ha cambiado luego de la campaña política. "Ya no es la persona que conocí, ahora ya no sé quién es".

Finalmente, en la entrevista con Milagros Leiva, la actriz se refirió a los rumores de una supuesta infidelidad del burgomaestre victoriano. La actriz de 41 años consideró que esta situación sí se dio en su matrimonio. "Sí, yo creo que sí hubo infidelidad", indicó.