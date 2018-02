Productor de 'Esto es Guerra': "Micheille Soifer no está en el programa por salud" El productor de Esto es guerra aclara que Micheille Soifer no figura en el reality por enfermedad y no por su sobrepeso.

- / - El productor del programa Esto es guerra, Peter Fajardo, salió al frente para desmentir publicaciones de que Micheille Soifer no haya sido contratada en esta temporada del reality por su sobrepeso. (USI) - / - “Nosotros hemos mostrado todas las etapas de Micheille en el programa y el peso no ha sido un problema. Si ella no está en esta temporada es por salud y esperamos que se recupere para que vuelva más adelante al programa”, declaró el productor a Perú21. - / - "“Ella se está cuidando de una hernia (que le salió a raíz de un juego en el programa) y le han dado descanso médico, debe guardar reposo". (Instagram/@micheillesoifer8) - / - "No puede hacer esfuerzos y debe recuperarse. ¡Para nada ha sido por su peso! Yo no sé por qué Erick Sabater (ex pareja de Micheille) está diciendo eso al aire. Esos comentarios nos parecen absurdos porque hemos tenido a Micheille el año pasado”, agregó Fajardo. - / - Por su parte, el gerente general de Pro TV, Diego Quijano, señaló: “La producción decide a quién poner o no en esta temporada para un reality de competencia”. (USI) - / -