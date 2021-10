Una de las preguntas que surgieron luego del escándalo generado alrededor de la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, luego de que la actriz fuera ampayada en un presunto acto de infidelidad, están relacionadas al futuro laboral de Melissa, por lo cual el productor de los programas en donde ella labora, Armando Tafur, se pronunció.

Según el productor de ‘Reinas del Show’ y ‘América hoy’, Melissa Paredes se tomará un tiempo para que pueda poner en orden la situación que atraviesa, pues no solo se trata de un rompimiento de una relación sentimental, hay un matrimonio detrás de ello.

“Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera”, comentó Tafur en una entrevista con Trome.

“Además, la necesito concentrada para el programa de las mañanas y su participación en ‘Reinas del show’”, agregó el productor

En esa línea, Tafur aseguró que el contrato con Melissa Paredes para el programa ‘América hoy’ se extiende hasta diciembre, indicando además que tiene que arreglar sus asuntos, pues en este programa se requiere cierto perfil para los conductores.

“La verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos. Yo la tenía en el programa como la mamá y esposa joven, entonces tiene que arreglar sus cosas para que pueda seguir teniendo el perfil que busco en ella para ‘América hoy’”, indicó Tafur.

Un ampay realizado por el programa televisivo de Magaly Medina provocó que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba terminaran con su matrimonio.

Por otro lado, se refirió al caso del otro programa que produce y donde también Melissa Paredes es una de las protagonista, es decir, ‘Reinas del Show’.

“Si ella baila en el programa no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad , eso debe quedar muy claro. Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie”, indicó.

“Si ella tiene ganas de bailar, que aparezca. Si renuncia asumirá las consecuencias como otras concursantes, pues será tratada de la misma manera”, concluyó el productor.

