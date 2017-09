Priscila Howard: "Estoy preparada para representar al Perú en el Miss Universo" [ENTREVISTA]

Tras ser elegida por la organización del Miss Perú como nuestra representante para el Miss Universo 2017, la modelo Priscila Howard jamás pensó que tendría tantas críticas en las redes. Sin embargo, ella dejó de lado los comentarios y aseguró que se siente preparada para participar en el certamen de belleza más importante del mundo.

“Estoy demasiado feliz de representar a mi país. Siento que ha sido un año de crecimiento muy grande y estoy preparada para representar a la belleza de la mujer peruana en un certamen tan importante como el Miss Universo”, señaló Prisicila, quien ayer celebró su cumpleaños número 25.

“Siempre habrá gente que critica, que no está de acuerdo con las decisiones y es normal. He pasado muchas cosas como trabajar en televisión, he sido una figura pública y estuve expuesta a muchas críticas, pero siempre mantuve mi perfil de mujer integra, que no solo transmite una belleza externa, sino también interior. Críticas van a haber, pero confío en la decisión de la organización y daré lo mejor de mí”, agregó en entrevista para Perú21.

A su turno, su compañera y también reina de belleza Valeria Piazza, aseguró que Priscila tiene condiciones para representar al Perú.

“Ahora que empieza su preparación le diría que de todo de sí en su viaje y que vaya con el orgullo de llevar la banda del Perú, porque si la tienes siempre vas a dar el 100%”, puntualizó.

Todas las participantes del concurso Miss Perú. (Créditos: Sophie Victorio) Todas las participantes del concurso Miss Perú. (Créditos: Sophie Victorio) Sophie Victorio

Cabe recordar que Jessica Newton, directora del Miss Perú, descartó que la elección de Priscila Howard como nuestra representante en el certamen haya sido una “elección a dedo”.

“A mí no me gusta enviar a nadie si no tiene el tiempo de preparación correcta. Resulta que el Miss Universo se adelantó, ya no será en enero, sino que la final se dará el 24 de noviembre (en EE.UU.). Por eso, le corresponde ir a Priscila Howard, quien es la virreina (segundo puesto en 2016), y es lo que aprobaron los organizadores del Miss Universo. No fue una decisión a dedo", declaró.