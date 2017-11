Priscila Howard: "Debemos unirnos contra la violencia" [VIDEO]

La modelo Priscila Howard contó detalles de lo que será su participación en el próximo Miss Universo, que se realizará en Las Vegas. Asimismo, resaltó la preparación que le dio la organización, Miss Perú , para este certamen.

“Viajaré a Las Vegas para el Miss Universo este viernes (10 de noviembre) y me siento muy feliz de representar a mi país. Mi preparación ha sido intensa. Llevé clases de oratoria, pasarela, he revisado los outfits, el cabello y todo porque si bien es cierto es una competencia donde se resalta la belleza interna, también es importante lucir la belleza externa”, manifestó la Miss Perú 2017.

Además, Priscila resaltó la gran labor de la organización Miss Perú en su camino por empoderar a la mujer y felicitó que en su última edición se tratara el tema de la lucha contra la violencia de género. Cabe señalar que este certamen fue reconocido a nivel internacional.

Priscila Howard pidió frenar la violencia contra la mujer. (Perú21)

“Para mi fue maravilloso. Ni bien vi la puesta en escena en la televisión dije: 'Esto no solamente quedará en el Perú, vamos a trascender a nivel internacional'. Gracias a Dios el mensaje se extendió y me encanta que hayamos podido usar la voz de las candidatas y de las reinas para hacer frente a la violencia que sufre nuestro país. Debemos decir: ¡Basta ya de violencia!, que no siga más”, señaló Howard a Perú21.

“Como país y organización Miss Perú nos unimos para hacerlo de la mejor manera. Estoy orgullosa de lo que se vivió esa noche en el certamen”, agregó.