Priscila Espinoza: "Los actores no estamos aquí para educar, estamos para entretener"

A los 20 años dejó Trujillo, donde empezó como reportera de un programa, para cumplir su sueño de convertirse en actriz. Cuenta que una vez en Lima, no la tuvo fácil, pero su empeño y pocas ganas de rendirse le consiguieron su primer papel. Ahora, Priscila Espinoza es la protagonista de la recién estrenada novela de Latina Televisión, Pobre novio, donde es la encargada de sortear a Santiago (Nico Ponce), en una ficción que dará que hablar.

PUBLICIDAD

Imagen Política Boluarte y Santiváñez firman pases al retiro en la PNP la próxima semana A LA CALLE. Unos 600 oficiales de la Policía, entre ellos los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, serían dados de baja. El ministro del Interior y el comandante de la Policía serían llamados a la Comisión de Defensa o Fiscalización del Congreso en caso haya irregularidades. Redacción PERÚ21

En ‘Pobre novio’ tienes un protagónico con un personaje más maduro.

Sí. Es un papel bastante retador porque el personaje va a pasar por muchos conflictos, tendrá que tomar decisiones y todo dependerá de su madurez. Isabela Thompson conoce a un chico al que recién han dejado en el altar y ella tiene novio. Van a tener que luchar por ese amor y darse cuenta de si realmente vale la pena tener que dejar todo atrás para empezar esta nueva oportunidad.

PUBLICIDAD

¿Priscila haría algo así?

A estas alturas de mi vida ya no. Ya tengo expectativas mucho más altas, otros ideales y creo que la persona con la que tengo que estar debe encontrarse preparada para asumir una relación seria.

¿Cómo ves el hecho de dejar a alguien plantado en el altar?

¡No lo haría, ni hablar! Imagínate, si me siento mal solamente con dejar la comida que me invitan en el restaurante porque ya me llené, menos voy a dejarlo en plena boda. Me parece que es un acto de cobardía e inmadurez. Si pasa eso, entonces, la pareja nunca fue real. Creo que nunca me permitiría llegar a eso, es muy fuerte.

Sin embargo, está la novia que se arrepiente y se va para luchar por su nuevo amor.

Sí. Pamela ha estado toda su vida con una persona, pero de pronto llega alguien que le hace sentir algo desconocido, algo que le ilusiona mucho más y ella se atreve a tomar esta decisión que hace daño a otros, pero, finalmente, quien importa es ella, ¿no? Ahí tengo sentimientos encontrados porque yo no lo haría, pero entiendo a una persona que puede estar pasando por ese momento de confusión y se arrebata.

También está la figura del sugar daddy, ¿te pasó?

No me ha tocado, felizmente (risas). No sé si tendría un sugar daddy, creo que no. Tengo un tema con la edad, ya estuve con una persona mayor que yo y no lo disfruté tanto, así que prefiero quedarme con alguien más o menos de mi generación. Pienso que quizás sus hijas pueden tener mi edad y no sé si quisiera tener una hijastra de mi misma edad.

Imagen

¿Sufriste hate en redes o estigmatización por tu personaje en ‘Pituca sin Lucas’?

Yo me divierto un montón porque soy todo lo opuesto. Sí me gustan muchas cosas de la pituquería, sí me gusta el restaurante caro, la ropa bonita, las cosas de marca, algunas cosas me las he podido conseguir, otras por canje, lo disfruto un montón, pero siempre creo que con la madurez por delante. También hay que enriquecer ese lado espiritual, emocional, intelectual, que hace que también un ser humano sea mucho más interesante y tenga un crecimiento personal mucho más grande. Así que no me encasillo, que hablen lo que quieran, igual es un personaje, no me lo voy a tomar personal.

A veces las personas confunden la ficción con la realidad.

Sí, bastante. Hay gente que se toma muy a pecho las ficciones. Creo que nosotros, los actores, no estamos aquí para educar a una sociedad, estamos aquí para entretener. Y si alguna persona se toma muy a pecho, creo que también los actores debemos tener una cierta capacidad para saber cómo tomar esos comentarios. Me quedo con la gente que me quiere, que me conoce, con los seguidores positivos. Al inicio de Pituca sin lucas, mucha gente juzgaba y decía cómo una actriz de 30 años va a interpretar un personaje de 20, pero era porque no conocían al personaje y no tenían de dónde agarrarse. Creo que el público cibernauta siempre busca algo de qué opinar y está bien. También tuve mucha gente que me decía que no parecía de 30 y me cuido bastante justamente para tratar de alejar las arruguitas. Igual, creo que el actor tiene que estar en la capacidad de poder interpretar la edad que se le dé. Creo que el hate vino de ese lado. La gente es muy idealista, quieren que el personaje funcione de acuerdo a sus ideales y a sus valores y si el personaje da la contra, no lo toman de una buena manera.

¿Has tenido muchos cambios dramáticos en tu vida?

Mi vida siempre ha dado muchos giros, como cuando era joven y estudiaba una carrera y, de pronto, he dicho “ya no quiero hacer eso, me voy a otra ciudad a ser actriz”. Esto sin pensar mucho en lo que dejo atrás o en las personas que podrían dejar de acompañarme en el viaje. Me atrevía mucho más a tomar decisiones. Para llegar a ser actriz y tener un prestigio tienes que mantener una imagen muy pulcra, de ser muy consciente de a dónde vas y con quiénes, porque estás todo el tiempo observada. Me he vuelto más ermitaña, prefiero planes en casa.

¿Qué es lo peor de la fama?

Lo peor de la fama es que a veces, como el ser humano es tan cambiante, uno está muy bien emocionalmente, pero en otras oportunidades estás muy abajo y en esos momentos que estás abajo llegan muchas inseguridades y te dejas llevar por el qué dirán. Siempre hay gente que te apoya y gente que no. La mente del ser humano no siempre es tan sabia y se deja llevar por los comentarios negativos. Me ha pasado y ahora estoy tratando de luchar contra eso. En muchas oportunidades he dicho “quizás esto no es para mí”, porque a veces me afectan los comentarios.

¿Cómo fue migrar de Trujillo a Lima?

Al inicio me dio mucho miedo porque era muy chiquita, tenía 20 años. Pensé que no lo iba a lograr, tenía muchas ideas pesimistas, hacer castings en Lima es muy difícil, hay muchas colas, recibía comentarios como “esto le pasa a uno en un millón” y vi una serie en donde decían “yo quiero ser ese uno”, me quedé con eso y en una de esas me ligó. Lo más duro de venir a Lima para mí fue el tráfico. En Trujillo, todo está a 10 o 15 minutos. Acá, está de media hora para arriba. Me costaba mucho organizar mis tiempos. En provincia, estamos muy acostumbrados a tener un horario de almuerzo y cena juntos. En Lima, la gente sale en la mañana y aparece en la noche en su casa. Eso me chocó un poco. En su momento todo era ahorrar, todo era invertir todo era estudiar y perderme muchas cosas. Ahora vuelvo hacia atrás y veo esos sacrificios y digo que valió la pena.

¿Está en tus planes casarte pronto?

Ya estoy con toda la ilusión de dar ese paso. Recién conocí ese lado mío de querer casarse, ser mamá y la verdad es que me ilusiona bastante. Ya se tuvo esa conversación también con mi pareja actual y, entonces, yo creo que quizás en unos años ya nos podemos dar el sí.



Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO