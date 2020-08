El primer capítulo de 'El príncipe del rap' se estrenó un 10 de setiembre de 1990 en Estados Unidos y más de uno recordará las ocurrencias de 'Will', el protagonista que dejó su barrio pobre en Philadelphia para vivir con sus tíos ricos de Bel-Air.

Para complacer a sus seguidores, el propio Will Smith —quien interpretó a 'Will'— confirmó que ya están preparando el regreso del recordado programa, según informó TV Line.

La carrera de Will Smith fue muy exitosa desde que protagonizó 'El príncipe del rap' (1990). Hoy, después de 25 años de su primera emisión, aún recordamos este hilarante programa.

A los 22 años, el actor ya era medianamente conocido como cantante de rap, junto al grupo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Precisamente, ellos fueron los que realizaron la canción de entrada de esta comedia.

La historia estaba centrada en 'Will', un chico de un barrio de Filadelfia que —para no ir por el lado malo de la vida— s*e muda a vivir con sus tíos ricos de Bel-Air* (Los Ángeles).

El esfuerzo que Will Smith le puso a este juvenil personaje le permitió ser nominado 2 veces a los Globo de Oro (1992 y 1993), en la categoría 'Mejor Actor de Serie de Televisión'.

Antes de realizar este personaje, Will Smith no tuvo experiencia como actor. Con el tiempo, el cantante demostró conocer bien la materia. Aquí un momento clásico de 'El príncipe del rap': El 'tío Phil' perdía la paciencia con 'Jazz' y lo lanzaba fuera de la mansión.

Otro actor también aplaudido por 'El príncipe del rap' fue James Avery, quien interpretó al amargado pero de buen corazón 'tío Phil'. Él murió el 1 de enero de 2014 por unas complicaciones tras ser operado a corazón abierto.

A quien tampoco se puede olvidar es a 'Carlton', interpretado por Alfonso Ribeiro. En sus inicios, este personaje se mostró como un tipo engreído y refinado, pero conforme pasaban las temporadas, se convirtió en el punto de todas las burlas. También sus grandes dotes como bailarín.

(The Fresh Prince of Bel-Air) (The Fresh Prince of Bel-Air)

La historia de 'Will' y los Banks tuvo 6 temporadas, divididas en 148 capítulos. La última fecha de emisión sucedió el 20 de mayo de 1996.

(The Fresh Prince of Bel-Air) (The Fresh Prince of Bel-Air)