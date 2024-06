Juan Alejandro Cutimbo, más conocido como DJ Towa, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser denunciado por su expareja Andrea Heredia Suárez, quien lo acusa de haberla agredido salvajemente física y psicológicamente en reiteradas ocasiones.

Tras la grave denuncia, DJ Towa emitió un comunicado negando los hechos y señaló que estaba tranquilo y dispuesto a someterse a las investigaciones. Sin embargo, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostró reveladores chats donde admite su delito.

En las conversaciones de WhastApp, el músico le ofrece disculpas a la agraviada, pero le da una indignante justificación de su violento actuar.

“Me cag* de miedo de perderte. Solo que no me gustó ver cómo eres con tus amigos… no lo aguanto, quiero que si sales conmigo tu atención sea para mí, quiero ser tu centro, tu dueño”, se lee en el chat.









En otro momento, DJ Towa asegura que es la primera vez que reacciona de esta manera. Sin embargo, su expareja asegura que sus agresiones eran frecuentes.

“Por favor no me hagas esto, yo también estoy traumado de todo lo que hice. Nunca me dio un ataque como el de ayer. No entendía que pasó”, se lee en otro chat. En todo momento, el músico evita hablar del tema por WhatsApp y le pide hablar en persona a la agraviada.









DJ Towa es separado de Studio 92





Studio 92 tomó medidas inmediatas tras conocer la denuncia contra DJ Towa. La radio decidió apartarlo de su equipo de colaboradores por no tolerar comportamientos violentos y tampoco avalar la violencia contra la mujer.

“Studio 92 recalca que no avala, ni tolera comportamientos violentos en contra de la integridad de las personas. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar basándonos en valores como el respeto y la no violencia”, señala el mensaje en redes sociales.





