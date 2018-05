Luis Miguel fue obligado a presenciar orgías de Luisito Rey [VIDEO]

Una nueva declaración confirmaría lo que muchos dicen sobre Luisito Rey , el padre de Luis Miguel : que lo hizo sufrir mucho cuando era niño al punto de someterlo a múltiples vejámenes.

Su primer productor discográfico, Miguel Reyes, reveló que el 'Sol de México' y su madre, Marcela Basteri , fueron obligados a presenciar orgías que Luisito realizaba en casa del 'Negro Durazo' (vinculado con el narcotráfico) o durante las giras del cantante.

"La obligaba a que fuera (a estar sexualmente) con el 'Negro Durazo'. También llevaba al niño (en alusión a Luis Miguel), adonde armaban sus orgías y relajo, ya te imaginas que habían mujeres de todo (tipo)", aseguró al programa 'De primera mano'.

Incluso recordó un drástico episodio ocurrido una madrugada, cuando Luis Miguel niño lo sorprendió en su habitación porque había encontrado a su padre teniendo sexo con las trabajadoras del hotel.

"Me tocó la puerta, abrí y me dijo que lo dejara pasar a dormir porque no quería estar en la habitación de su padre. Lo fui a ver (a Luisito Rey) y vi a las mucamas con él, sobre la cama", contó visiblemente conmovido.

Estas razones alimentaron el recelo hacia su progenitor, de quien se alejó de manera parcial hacia mediados de los ochenta, y marcaron una soledad que por años lo afectó. No obstante, "cuando perdió a su mamá, perdió todo", aseveró el ex ejecutivo disquero.