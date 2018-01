Primer Miss Perú Trans: De la mano de Lucrecia Black, certamen busca hacer historia en mundo de la belleza

Buscan hacer historia en el mundo de la belleza. Por primera vez se realizará el Miss Perú Trans 2018, un certamen que cuenta con la franquicia original del " Miss Trans Universe" . En esta ocasión, el formador de misses, Tito Paz, junto a la ex reina de belleza, Marina Mora, acompañarán a la organizadora Lucrecia Black a elegir a la modelo trans más bella del país.



Lucrecia Black, Miss Señora Mundial 2015 y representante de la corporación que lleva su nombre, presentará esta noche a las cinco primeras postulantes. Al evento asistirán artistas reconocidos, maquilladores profesionales e integrantes del Miss Trans Universe.



Este certamen se realizará a fines de febrero y contará con todos los estándares requeridos por la organización principal. Black señaló que se desarrollará un riguroso casting, evaluarán la hoja de vida de las participantes y su carisma. La ganadora representará al país en el certamen mundial Miss Trans Universe.

"El año pasado, después de muchas conversaciones, nos concedieron el permiso oficial. Es importante porque por fin se tomará en serio. No es un evento de discoteca: éste reúne todos los estándares", dijo Lucrecia Black a Perú 21. "Por suerte, desde el principio he tenido el respaldo de Tito Paz, quien está feliz y me ha dicho que haremos historia".