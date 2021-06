El artista puertorriqueño Ricky Martin expresó su lado más vulnerable en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde contó que muchas personas dejaron de seguirlo a él y a su esposo, Jwan Yosef, e hicieron comentarios despectivos por haber compartido fotos para la edición especial de la revista Cap74024.

“Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual”, aseguró el cantante y contó que “ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

El cantante confesó que ese miedo hoy ya no lo paraliza y le da “mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

“Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados”, reflexionó el cantante. “No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”, agregó el artista.

En el día donde se conmemora el Día del Orgullo, Ricky Martin llamó “a todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos”. “Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, puntualizó.

