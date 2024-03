Con la aparición de frases divertidas y cercanas, Latina Televisión rompió su programación para presentar una etapa de intriga de lo que será su nueva novela familiar : ‘Pitucas sin Lucas’.

La primera frase: “De usar ropa de diseño a pedirle fiado a la seño” que apareció en una pieza audiovisual será seguida por otros mensajes conocidos y cercanos, teniendo como fondo musical la exitosa canción de Carlos Vives, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, tema principal de la novela.

Desde el primer momento de su aparición, las piezas generaron un gran entusiasmo en la audiencia, quienes no dudaron en manifestar su solicitud de mayor información sobre el argumento de la serie.

“Me muero por verla”, “¿De qué tratará? Quiero saber quiénes serán los personajes”, “Se ve divertida y muy familiar, no me la pienso perder”, “Cuándo se estrenará”, “La frase es muy graciosa, quiero saber más de la nueva novela”, son algunos comentarios que dejó el público en redes.





